| 11:21 - 01 Gennaio 2020

Vigili del fuoco in azione (foto di repertorio).

Nel bilancio di Capodanno ci sono anche una decina di cassonetti andati in fiamme. Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha disposto interventi in tutta la costa riminese, dalle 23 del 31 dicembre fino alle sei della mattina del 1 gennaio, per spegnere i roghi causati nella maggior parte dei casi dall'imprudenza e dallo scarso senso civico di qualche persona, che ha gettato petardi all'interno dei cassonetti. Fortunatamente non si sono registrati gravi danni.