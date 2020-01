Trauma a un timpano per una ragazza a causa dei botti. Decine di accessi in ospedale per alcol

Cronaca

Rimini

| 11:12 - 01 Gennaio 2020

Ingresso pronto soccorso dell'ospedale Infermi di Rimini.

Sono stati poco più di dieci i ricoveri ai pronto soccorso degli ospedali di Rimini e Riccione a seguito di abuso di alcol. Nel dettaglio, come comunicato dalla Questura di Rimini, sono state otto le persone sottoposte a cure all'Infermi e cinque al Ceccarini. Nessun caso di coma etilico e nessun minorenne coinvolto: qualcuno è dovuto rimanere in osservazione per qualche ora, ma non si sono registrati casi gravi, né ricoveri in codice rosso, per una nottata sostanzialmente tranquilla. Una ragazza a Cattolica invece ha richiesto l'intervento del personale medico del 118 a seguito di un lieve trauma al timpano provocato da alcuni "botti". La giovane è stata dimessa con sette giorni di prognosi.