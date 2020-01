Durante i 'botti' di Capodanno distrugge vetrina con una spranga e fa razzia in parafarmacia

Cronaca

Riccione

| 11:08 - 01 Gennaio 2020

Vetrina infranta (foto di repertorio).

Ha approfittato dal trambusto delle feste di capodanno per depredare una parafarmacia in viale d'Annunzio a Riccione: un uomo ha agito intorno alle 24 del 1 gennaio, usando una spranga per distruggere la vetrina. Una volta dentro alla parafarmacia ha portato via il registratore di cassa e si è dileguato. L'allarme ha fatto intervenire i Carabinieri, che hanno avviato le indagini, verificando in primis i circuiti di videosorveglianza presenti in zona. Il proprietario ha denunciato la sparizione di 600 euro, il denaro contenuto all'interno.