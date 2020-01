Cronaca

Emilia Romagna

| 10:03 - 01 Gennaio 2020

Auto della Polizia.

Contromano in autostrada sull'A-14, da Bologna in direzione a Rimini, fino a quando non è stato fermato dalla Polizia Autostradale. I fatti sono avvenuti intorno alle tre di oggi (mercoledì 1 gennaio), protagonista un automobilista straniero, poi risultato positivo all'alcoltest. La Polizia lo ha fermato all'altezza del casello di Imola, dopo alcune segnalazioni. L'automobilista, prima di fermarsi, ha urtato una pattuglia. Nessuno è rimasto ferito, solo danni ai veicoli.