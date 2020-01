Eventi

Cattolica

| 09:42 - 01 Gennaio 2020

La befana sulle moto d'acqua a Cattolica (foto di precedente edizione).

Per il quinto anno consecutivo a Cattolica la Befana arriverà in porto, su moto d'acqua, grazie al team "3Zero3" guidato dal pilota Manuel Reggiana. Alle 14 di domenica 6 gennaio piazza Galuzzi si riempierà di persone, come oramai di tradizione per l'anno nuovo, per festeggiare l'arrivo delle befane. Durante l'evento saranno distribuite caramelle e vin brulè e ci sarà una sorpresa finale per tutti i partecipanti.