Ubriaco si sdraia sulla corsia del metromare: autista evita la tragedia, feriti alcuni passeggeri

Cronaca

Riccione

| 09:29 - 01 Gennaio 2020

Stazione del Metromare.

Sfiorata la tragedia, durante la notte di Capodanno, sul tracciato del metromare all'altezza della stazione Alba, a Riccione. Un giovane ubriaco, dai primi riscontri sembra essere un cittadino straniero, ha infatti invaso la corsia destinata al transito dei mezzi del trasporto rapido costiero, sdraiandosi, e ha rischiato di essere investito da un mezzo proveniente da Rimini. solo la prontezza e i riflessi dell'autista hanno scongiurato la tragedia. La frenata brusca ha ovviamente portato un po' di scompiglio tra i passeggeri, qualcuno ha riportato contusioni che hanno richiesto l'intervento del personale medico del 118. In particolare c'è stata apprensione per una donna in carrozzina, che si è ribaltata. L'accaduto è stato commentato dal presidente della Provincia Riziero Santi: "Fatto spiacevole quanto potrebbe essere quello di un ubriaco che cammina sulle rotaie della ferrovia. Bravo l'autista che ha saputo evitare il peggio".