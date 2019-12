Ponte Verucchio: deciso intervento di ripristino, il 7 gennaio si sapranno i tempi di riapertura

Attualità

Verucchio

17:21 - 31 Dicembre 2019

Il Ponte di Verucchio chiuso.

Il tavolo tecnico sul ponte Verucchio, riunito permanentemente in provincia, oggi (martedì 31 dicembre) ha deciso di passare immediatamente all'incarico delle indagini specifiche e propedeutiche per gli interventi di ripristino del ponte. Già lunedì partiranno le indagini ed i primi lavori e la ditta incaricata valuterà il primo intervento urgente di taglio del giunto lato Verucchio ritenuto necessario per togliere pressione e riaprire il ponte. Da questa valutazione deriverà la precisazione dei tempi e dei costi che saranno definiti nella giornata di martedì 7. In ogni caso i lavori procederanno senza soluzione di continuità, fino alla risoluzione dell'emergenza. Il taglio del giunto richiede il mantenimento del ponte chiuso al transito anche pedonale, sacrificio richiesto per velocizzare i lavori.