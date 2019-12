Minorenne rapinato alla fermata del metromare: i video delle telecamere al vaglio degli inquirenti

Attualità

Rimini

| 16:10 - 31 Dicembre 2019

Monitor di controllo delle telecamere del Metromare.

In merito all’episodio accaduto la notte scorsa sulla linea del Metromare, che a Riccione ha visto coinvolto un giovane minorenne rapinato da un gruppo di malviventi, Start Romagna informa che già nella mattinata sono stati messi a disposizione delle forze dell’ordine i video relativi a quanto accaduto.



Ciò è possibile grazie al capillare controllo che sulla linea viene garantito da 98 telecamere dislocate lungo il tragitto, oltre a quelle presenti a bordo dei bus, anche sulle linee urbane.



Gli operatori di Start Romagna che presidiano H24 la nuova COI (Centrale Operativa Integrata) hanno immediatamente selezionato le immagini che evidenziano chiaramente quanto accaduto e potranno essere utili a individuare i colpevoli di due episodi verificatisi intorno alle 24.00.



Agli operatori va il plauso dell’azienda per l’ottimo e tempestivo lavoro svolto, a testimonianza dell’impegno anche di Start Romagna per la sicurezza di chi utilizza i mezzi del trasporto pubblico.