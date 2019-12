Benessere e Sport, un anno straordinario: 100 vittorie e tantissimi piazzamenti

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 14:53 - 31 Dicembre 2019

Foto gruppo ciclistico Benessere e Sport di Santarcangelo.

Domenica 29 dicembre la Benessere e Sport si è ritrovata per la consueta foto di gruppo e l'avvio della nuova stagione agonistica. Dopo un 2019 molto positivo che ha visto la società Santarcangiolese portare a casa 100 vittorie e tantissimi piazzamenti, il 2020 non potrà essere che migliore. Sponsor principale per il triennio 2020/2022 sarà l'azienda Technipes di Santarcangelo mentre come sponsor tecnico resta Idea Ruote dell'amico Piero Pedrosi. Continuano a sostenere il gruppo Altarimini, Oscar & Luca, Top Automazioni. Alexander Bike Wear e Ra.Mi. Benessere e Sport. Prima gara stagionale sabato 19 gennaio in quel di Mondolfo (PU).