Pennabilli: Comune acquisisce gratuitamente la proprietà del Museo Tonino Guerra

Attualità

Pennabilli

| 13:19 - 31 Dicembre 2019

Tonino Guerra in uno dei locali che oggi costituiscono la sede della sua fondazione.

I locali della Chiesa della Misericordia di Pennabilli, sede e museo dell’Associazione Culturale “Tonino Guerra”, diventano interamente del Comune di Pennabilli, senza alcun esborso di denaro. E' stata accolta la richiesta che il sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini, ha presentato alla Provincia di Pesaro-Urbino, per ottenere il passaggio di proprietà dei locali che risultavano essere in comproprietà tra i due enti.

Afferma il sindaco: ”Visionando gli atti relativi all’edificio, mi sono reso conto che parte del fabbricato in oggetto risultava tra i beni immobili demaniali della Provincia di Pesaro-Urbino, e quindi come previsto dalla legge riguardante il passaggio dei 7 comuni alla Provincia di Rimini, sarebbero dovuti passare di proprietà già dopo il passaggio stesso. Il Consiglio Provinciale di Pesaro-Urbino in data 20 dicembre 2019, recependo la mia richiesta, ha così deliberato di cedere a titolo gratuito al Comune di Pennabilli i locali presso la Chiesa della Misericordia, sede dell’Associazione Tonino Guerra, aventi un valore di inventario di 79.805,62 €. Un caloroso ringraziamento al Presidente della Provincia di Pesaro-Urbino Giuseppe Paolini, al precedente Presidente Daniele Tagliolini che si era già reso disponibile all’operazione, e al Direttore Generale della Provincia di Pesaro-Urbino Dott. Marco Domenicucci per l’impegno profuso per concretizzare il passaggio di proprietà”.