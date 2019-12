Capodanno al lavoro per Hera, ecco tutti gli sportelli attivi

Attualità

Rimini

| 11:12 - 31 Dicembre 2019

Raccolta rifiuti.

Capodanno ed Epifania lavorativi, per tanti dipendenti di Hera, per assicurare, giorno dopo giorno, continuità e qualità dei servizi erogati.



Come sempre e nei giorni festivi, i tecnici di Inrete Distribuzione Energia (la società del Gruppo che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica), gli operatori Hera dei servizi ambientali e del servizio idrico saranno al lavoro e a disposizione dei cittadini per accogliere le loro segnalazioni, intervenire in caso di guasti alle reti, presidiare gli impianti, garantire il decoro dei centri abitati.







Per il servizio idrico - comprese le fognature, la depurazione e la gestione degli impianti - nei giorni festivi saranno disponibili in Romagna circa 50 persone, più alcune squadre esterne per far fronte alle eventuali emergenze.



Sono circa una ventina le persone reperibili, coadiuvate da alcuni addetti, che presidieranno il servizio gas nei Comuni della Romagna gestiti da InRete.



Tutte le richieste di pronto intervento acqua, gas e teleriscaldamento per i territori serviti da Hera sono gestite dal Polo Tecnologico Telecontrollo del Gruppo, che ha sede a Forlì ed è attivo tutti i giorni 24 ore su 24: nei giorni delle festività vedrà la presenza di una trentina di operatori organizzati in turni. Il Polo di Hera, unico in Italia e all’avanguardia a livello europeo, monitora 520 mila punti sulle reti e 5.300 impianti.



I numeri per chiamare il pronto intervento sono: 800.713.666 per il gas; 800.713.900 per acqua, fognature e depurazione; 800.713.699 per il teleriscaldamento. Nei Comuni in cui il servizio di illuminazione pubblica e semafori è gestito da Hera Luce, il pronto intervento sarà come sempre disponibile a intervenire in caso di necessità: il numero per le segnalazioni è 800.498.616.



I numeri per i servizi di pronto intervento sono gratuiti e attivi 24 ore su 24 in tutti i giorni dell’anno.







Anche i servizi ambientali non si fermeranno: Nelle province di Rimini e Ravenna e nei 17 Comuni del distretto di Cesena opereranno squadre di raccolta impegnate anche nei giorni festivi. Particolare attenzione sarà rivolta allo spazzamento nei centri storici, anche in previsione delle feste organizzate nella serata di Capodanno nelle varie piazze dei principali Comuni, dove sono stati predisposti servizi straordinari di pulizia.



Relativamente alle raccolte porta a porta, nei territori serviti i ritiri settimanali saranno effettuati anche nei giorni festivi del 1 e 6 gennaio, con le modalità previste dai rispettivi calendari.



Per le segnalazioni di carattere ambientale, rimane comunque attivo il servizio tramite il ‘Rifiutologo’, la app di Hera scaricabile gratuitamente all’indirizzo www.ilrifiutologo.it.







Il 1 e 6 gennaio rimarranno chiusi sia i centri di raccolta (stazioni ecologiche), sia gli sportelli Hera; inoltre non sarà attivo il call center del Servizio Clienti. Saranno disponibili i Servizi On Line di Hera, accessibili 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, all’indirizzo: servizionline.gruppohera.it. Si ricorda che è disponibile anche My Hera, la app per i clienti residenziali del Gruppo Hera, completamente gratuita, tramite la quale è possibile gestire tutti i propri servizi.