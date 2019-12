Attualità

Rimini

| 09:05 - 31 Dicembre 2019

Gli spogliatoi dei vecchi campi da tennis nel parco marecchia.

Ancora degrado e spazi pubblici occupati da sbandati e tossicodipendenti. La segnalazione arriva da un nostro lettore e riguarda la zona del parco Marecchia. "Gli spogliatoi dei vecchi campi da tennis nel parco marecchia" scrive il lettore di altarimini.it "sono ancora rifugio di sbandati è una vergogna per Rimini vogliamo una città sicura per noi le nostre famiglie ripuliamo il degrado della nostra città". Per le vostre segnalazioni via whatsapp: 347 8809485