Ponte sul Marecchia, i cittadini si riuniscono e pensano ad una class action

Attualità

Verucchio

| 07:26 - 31 Dicembre 2019

Ponte di Verucchio.

Difficoltà, necessità, problemi e possibilità di soluzioni. Venerdì 3 gennaio a Villa Verucchio incontro con cittadini e residenti per parlare della questione della chiusura del Ponte sul Marecchia. "La chiusura del ponte sul Marecchia sta mettendo in ginocchio imprese locali, famiglie e scolari, aggravando ancor più il fenomeno di progressivo depauperamento economico e sociale della nostra zona. Il rischio di far del male alla nostra valle è grande." dicono gli organizzatori dell'incontro. La proposta è che durante l'appuntamento, vengano valutate situazioni che permettano di limitare i danni "il più possibile ripristinando la circolazione con la massima urgenza e con la migliore soluzione tecnico economica possibile". I cittadini organizzatori dell'incontro propongono anche l'avvio di una azione collettiva "Un'azione collettiva (o class action) amministrativa è un'azione legale volta a sollecitare e impegnare un'ente pubblico a ripristinare un servizio all'utenza entro certi termini imposti. In questo caso il servizio è quello viario stradale."

L'appuntamento si terrà presso l'Auditorium delle Scuole Elementari di Villa Verucchio in via Luigi Sturzo 10 alle 20.45.