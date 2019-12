San Marino: presentati ai Reggenti i ministri del nuovo Governo

Attualità

| 20:37 - 30 Dicembre 2019

Il palazzo pubblico di San Marino, noto anche come palazzo del Governo.

Presentata, nel pomeriggio, ai Capitani Reggenti, i Capi di Stato semestrali della Repubblica di San Marino, la lista dei ministri del nuovo Governo come da maggioranza risultata vincente alle elezioni dell'8 dicembre scorso. I rappresentanti della Lista Partito Democratico Cristiano Sammarinese, partito di maggioranza nel Paese, della Lista Domani Motus Liberi, del Movimento Civico R.E.T.E. e della Lista Noi per la Repubblica, hanno consegnato alla Reggenza il programma di Governo per la corrente Legislatura nonché l'elenco dei candidati per la nomina a membri del Congresso di Stato con le relative deleghe. Nel Consiglio Grande e Generale parlamento del Titano, si procederà alla discussione e votazione del programma e alla nomina del Congresso di Stato.



I futuri ministri sono Luca Beccari, Democrazia Cristiana, segretario di Stato per gli Affari Esteri, per la Cooperazione Economica Internazionale e le Telecomunicazioni. Elena Tonnini movimento Rete, segretario di Stato per gli Affari Interni, la Funzione Pubblica, gli Affari Istituzionali e i Rapporti con le Giunte di Castello. Marco Gatti, democrazia cristiana, segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio e i Trasporti. Andrea Belluzzi, Noi per la Repubblica, segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura, l'Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili. Roberto Ciavatta, Rete, Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, la Previdenza e gli Affari Sociali, gli Affari Politici, le Pari Opportunità e l'Innovazione Tecnologica. Stefano Canti democrazia cristiana, segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente, l'Agricoltura, la Protezione Civile e i Rapporti con l'AASLP. Teodoro Lonfernini democrazia cristiana, segretario di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, lo Sport, l'Informazione e i Rapporti con l'AASS. Fabio Righi, Lista Domani Motus Liberi, segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, la Semplificazione Normativa. Massimo Andrea Ugolini democrazia cristiana, segretario di Stato per la Giustizia e la Famiglia Federico Pedini Amati, Noi per la repubblica, segretario di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo.