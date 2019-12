Calcio D, Cattolica: l'esperto Ferrario rinforzo per la difesa

Sport

Cattolica

| 17:47 - 30 Dicembre 2019

Stefano Ferrario (foto da calciofere.it).



Dopo Ferraro, ecco Ferrario. Un altro veterano per la difesa del Cattolica S.M. La società giallorossa ha ingaggiato l’aitante (è alto 1,90) difensore nella scorsa stagione al Forlì (12 presenze proveniente dall’Arezzo), classe ’85, tesserato in questa prima parte di stagione col Tre Fiori, club del campionato interno sammarinese. errario si aggregherà alla compagine giallorossa il 2 gennaio, ma sarà disponibile da domenica 12 gennaio. Domenica la squadra di Cascione sarà di scena al Calbi contro il Matelica (ore 14,30)

Per quanto riguarda la campagna di rafforzamento, dovrebbe completarsi con un portiere brasiliano classe 2000 proveniente dal Napoli Joao Pedro Piai e un attaccante classe 2000 tesserato con un club di serie C.