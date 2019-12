Il Capodanno 2020 di Cattolica avrà un suono internazionale con gli ex Simple Mind

Eventi

Cattolica

| 17:09 - 30 Dicembre 2019

Gli XSM.

Per salutare il vecchio anno e accogliere quello nuovo, dalle 22,00 in Piazza Primo Maggio, ci saranno gli XSM, un acronimo che identifica gli Ex Simple Mind, una band parallela nata nel 2010 e composta da alcuni storici rappresentanti della celebre band scozzese.



La band degli XSM è composta dal membro fondatore di Simple Mind Brian Mcgee (batterista dei Simple Minds dal 1977 al 1981), insieme a Gary Irvine al basso, Joe O’Neill alle tastiere, Anthony William Seaman alla chitarra, Owen Paul Mcgee, famosa pop star inglese.



Dalle 23,55 anche i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale sono attesi sul palco per il countdown che condurrà al nuovo anno.



A seguire Dj Set Lamparino, Dj Duba, Gale Dj, Dj Gerbo per continuare con i festeggiamenti. Il trio dei Dj con le loro sonorità farà rivivere l'estate anche a capodanno.