Un concerto con Monia Angeli al teatro Supercinema per salutare il nuovo anno da Santarcangelo

| 17:00 - 30 Dicembre 2019

L’associazione Amici della Musica "Giulio Faini" di Santarcangelo di Romagna anche quest’anno propone il tradizionale concerto di inizio anno alle 1630 al Teatro Supercinema di Santarcangelo di Romagna. Il biglietto di 10 euro sarà devoluto a Fondazione Isal e alla lotta contro il dolore.



Sul palco quest’anno cinque musicisti del territorio, ma che calcano costantemente i palchi dei teatri più importanti d’Italia: Stefano Nanni al pianoforte, già direttore dell’orchestra di Sanremo per i Negramaro, vincitore del premio Tenco con il disco di Vinicio Capossela “Marinai, profeti e balene”, per sette anni pianista di Pavarotti e arrangiatore e pianista dei Pavarotti &Friends, Gianluca Nanni alla batteria, attualmente in tour con Raphael Gualazzi, Roberto Bartoli al contrabbasso e il fondatore e musicista cardine dei Quintorigo, Andrea Costa al violino, riuniti intorno alla voce e al carisma della cantante bellariese Monia Angeli, attualmente in tour con Mogol e che ha collaborato con tanti mostri sacri della musica italiana e dello spettacolo, da Franco Califano a Paolo Villaggio.



Per inaugurare il nuovo anno si spazierà nella musica a 360°: dalle musiche del cinema, con un omaggio a Fellini alla musica classica, dal Jazz e dallo Swing fino a Battisti e Dalla. Info al 366 1785233.