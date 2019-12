Rimini Calcio, 3-0 nel test amichevole: in gol Santoni, Palma e Zamparo

Sport

30 Dicembre 2019

Tre reti nell'allenamento congiunto che il Rimini di mister Giovanni Colella, al termine di intense giornate di lavoro a base di doppie sedute di allenamento, ha disputato al "Romeo Neri" con il Tropical Coriano. Passano per primi i ragazzi di mister Zagnoli, al 10', con una precisa conclusione di Santoni. Immediato il pareggio biancorosso con Candido che supera Lombardi con un preciso pallonetto. Il raddoppio del Rimini arriva al 22' grazie a Zamparo che, da distanza ravvicinata, batte il portiere con un rasoterra chirurgico. Lo stesso Zamparo, servito da Cigliano, al 41' cala il tris realizzando la sua personale doppietta. Per la truppa biancorossa qualche giorno di riposo, la ripresa del lavoro agli ordini di mister Colella e dello staff tecnico è prevista domenica 5 gennaio con una doppia seduta.



CALCIOMERCATO Il Rimini F. C. rende nota la risoluzione del rapporto con Guido Variola, centrocampista classe '98. A Guido, oltre al ringraziamento per la professionalità e l'attaccamento dimostrati durante la permanenza in maglia a scacchi, un grande in bocca al lupo per una completa guarigione e il conseguente ritorno in campo.