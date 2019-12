La quarta Corrida di San Silvestro a Rimini alla caccia di Mihail Sirbu e Federica Moroni

Sport

Rimini

| 16:08 - 30 Dicembre 2019

La partenza della Corrida dello scorso anno.

Dopo il successo della prima Rimini christmas run, mercoledì 31 dicembre parte la quarta Corrida di san Silvestro, un evento sportivo patrocinato dal Comune di Rimini, dalla Uisp, dall’Aido (donatori organi) e dall’Unicef che spicca fra i 151 eventi inseriti nel Capodanno più lungo del mondo. Ai nastri di partenza ci saranno professionisti e appassionati della corsa provenienti da tutta l’Italia e dall’estero (Germania, Australia, Africa e Russia) per correre, scambiarsi gli auguri e per trascorrere e vivere il lungo e travolgente capodanno riminese.



Si prospetta un record di partecipazione per la quarta edizione della manifestazione, che andrà in scena su un percorso di 10 chilometri e 800 metri dopo un anello iniziale di mille metri al termine del quale i runners entreranno su un percorso di km 4,9 di pregio paesaggistico di rilievo, transitando sul Colle Belvedere e che attraverserà il Ghetto Storico del Castellaccio sui primi pendii del riminese da ripetersi per due volte.

Al passaggio davanti all’arrivo al km 5,4 è posto il traguardo volante “Rimini Capodanno” che premierà il primo uomo e la prima donna che transiteranno.



I riflettori della quarta Corrida maschile sono puntati sul gioiello moldavo Mihail Sirbu della formazione bellunese G.S. Quantin Alpenplus che vanta personali di 14’57” sui 5000 metri e 31’11” sui 10.000 metri che nemmeno il miglior Gian Luca Borghesi potrebbe tenergli testa. Ai nastri partenza anche il leone d’Africa Mamadou Diof, l’indigeno Marco Oppioli, l’emergente Andrea Pellegrini e altri outsider come l’australiano Anthony Lynch.

Nelle donne sarà assente Monica Seraghiti, dominatrice delle ultime due edizioni, invece sarà presente Federica Moroni pronta ad accasarsi all’Avis Castel San Pietro, Federica Bustelli e tante altre outsider provenienti da tutta Italia.



Il ritrovo della corsa è alle ore 8.30 è presso il Bar Lunatico (Via Clerici - Rimini). Le partenze ore 9.30 Corrida Giovanile di Km 1, ore 9.45 Corrida di San Silvestro km 10,8 competitiva in coda partiranno le corse e le camminate ludico motorie.

Le iscrizioni alla Corrida di San Silvestro per i ritardatari riaprono lunedì mattina alle ore 8.00. Il programma completo dell’evento è on line.