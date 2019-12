Ponte Verucchio: vertice con il presidente Stefano Bonaccini, dalla Regione supporto per il ripristino

Attualità

Verucchio

| 15:39 - 30 Dicembre 2019

Ponte Verucchio.

Incontro sulla situazione del ponte Verucchio, nella mattinata di lunedì, tra il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, l'assessore regionale alla Protezione Civile, Paola Gazzolo, il presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi, i sindaci dei Comuni coinvolti e tutti i tecnici impegnati nelle verifiche e nei progetti concernenti la struttura del Riminese, chiusa al transito da giorni.

Il faccia a faccia è stato preceduto da un sopralluogo sul ponte. Nel corso del summit, sono stati individuati e pianificati gli interventi necessari per ripristinare la piena efficienza strutturale definitiva del ponte, nonchè quelli provvisori in emergenza, escludendo soluzioni alternative al ponte stesso. Al termine dell'incontro si stabilito anche di procedere alla istituzione di un tavolo sulle problematiche legate alla viabilità e alla mobilità.

"Ho ricevuto dal presidente Bonaccini - osserva in una nota il presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi - la massima disponibilità della Regione nel supporto tecnico e finanziario per il ripristino definitivo della struttura, compresa anche una valutazione degli sgravi alle imprese colpite da danno economico. Entro 48 ore conto di poter comunicare tempi e modalit di riapertura del ponte".