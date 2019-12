Chiusura del Ponte sul Marecchia all'altezza di Verucchio, preoccupata anche Confesercenti

Attualità

Verucchio

| 14:22 - 30 Dicembre 2019

La chiusura di ponte Verucchio.

Nel suo ruolo di portavoce delle attività commerciali, turistiche e dei servizi, Confesercenti Rimini vuole esprimere la sua «forte preoccupazione a seguito delle ultime notizie diramate che confermano che il ponte della S.P. 14 non è nelle condizioni di tornare operativo in alcun modo nel breve periodo. Per le imprese della zona, lontana dai centri, è fondamentale il traffico veicolare su questa importante arteria di comunicazione e la chiusura prolungata del ponte può determinare il colpo di grazia per le loro già deboli economie. Notevoli danni e disagi li stanno sopportando anche gli esercenti che risiedono su uno dei lati del Marecchia ma hanno la loro attività sulla sponda opposta».



L'associazione di categoria sollecita così le amministrazioni locali di Verucchio e Poggio Torriana, la Provincia di Rimini e la Regione Emilia-Romagna a «valutare una soluzione rapida e temporanea, in attesa di un intervento strutturale e definitivo, per permettere lo scorrimento del traffico ed il ritorno alla normalità».