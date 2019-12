Rimini: sequestrati oltre 6mila articoli privi dei requisiti di sicurezza tra cui 700 giocattoli

Cronaca

Rimini

| 13:33 - 30 Dicembre 2019

Il sequestro dei militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Rimini e della Tenenza di Cattolica.

Nel corso dei servizi previsti in occasione delle festività natalizie, in attuazione del piano di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale, con l'obiettivo di tutelare i consumatori e gli operatori economici che operano nel rispetto delle regole, i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Rimini e della Tenenza di Cattolica hanno sequestrato oltre 6 mila prodotti “non sicuri”, in 4 negozi della provincia, i cui gestori avevano posto in vendita 700 giocattoli e altri prodotti, privi delle certificazioni e dei requisiti di sicurezza.



Tutti i prodotti sequestrati sono risultati, infatti, privi di etichettature indicanti la provenienza o i canali di importazione, non erano riportate indicazioni sulla composizione o sui materiali utilizzati per la fabbricazione, né avvertenze in grado di informare i consumatori circa le corrette modalità di utilizzo o su eventuali rischi connessi ad un uso improprio. I giocattoli, in particolare, erano di qualità scadente e potenzialmente pericolosi e dannosi per la salute umana.



In merito sono stati attivati anche accertamenti sulla provenienza dei prodotti che comunque risulterebbe essere estera e nello specifico cinese.



I responsabili delle aziende, cui sono state comminate sanzioni amministrative da un minimo di euro 3.516 ad un massimo di euro 35.823, sono stati segnalati alla locale Camera di Commercio per l'adozione di provvedimenti nei loro confronti.



L’intensificazione dei controlli a contrasto all’illecita produzione e vendita di prodotti contraffatti e/o non sicuri costituisce uno dei primari obiettivi delle fiamme gialle, in quanto si tratta di un fenomeno che minaccia l’economia legale, a discapito degli operatori economici corretti e dei consumatori e continuerà incessantemente fino alla festa della Befana.