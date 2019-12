Jolly Disco Novafeltria: dopo il successo della serata di Natale, si festeggia il capodanno

Eventi

Novafeltria

| 13:13 - 30 Dicembre 2019

Jolly Disco a festa per Natale.

Al Jolly Disco Novafeltria proseguono gli eventi delle festività. "Ci facciamo le feste" è lo slogan per le tre serate: dopo il Christmas Party, le porte dello storico locale si apriranno per il Capodanno. "Siamo molto soddisfatti della riuscita della serata di Natale, tanta gente di tutta l'età a festeggiare con noi. E' sempre bello vedere tante generazioni insieme al Jolly e aspettiamo di fare il bis per Capodanno", spiega il gestore Francesco Pula. Dopo la festa in piazza Vittorio Emanuele, il Jolly da mezzanotte e mezza del 1 gennaio, dopo il primo brindisi per l'arrivo dell'anno nuovo, aspetta i tanti appassionati e affezionati frequentatori delle piste da ballo della discoteca riminese: chi avrà fatto il cenone in uno dei ristoranti della Valmarecchia, avrà l'ingresso a 10 euro (invece che 20 euro con consumazione obbligatoria) e i gruppi da almeno dieci persone avranno in omaggio una bottiglia di prosecco. Domenica 5 gennaio il Jolly concluderà il ciclo di feste con la storica serata dell'epifania, prima della lunga pausa invernale.