Verucchio premia Melissa Macini protagonista agli Special Olympics di Abu Dhabi

| 11:48 - 30 Dicembre 2019

Melissa Mancini premiata a Verucchio.

Come oramai da tradizione della nuova amministrazione, il consiglio comunale di sabato 28 dicembre si è aperto con la consegna di una benemerenza a una sportiva o uno sportivo che nel corso dell’anno si è particolarmente distinto nella sua disciplina. Nell’occasione, la sindaca Stefania Sabba e l’assessora Eleonora Urbinati hanno insignito la giovane Melissa Mancini, brillante protagonista agli Special Olympics di Abu Dhabi.



“Ci piace iniziare ogni seduta premiando i nostri atleti, lo sport fa infatti comunità, salute, benessere psicofisico ed è veicolo di inclusione. Per fortuna sul territorio abbiamo tante ragazze e tanti ragazzi che si distinguono e oggi abbiamo invitato Melissa per condividere e festeggiare i suoi successi insieme a lei come in una grande famiglia” ha spiegato la prima cittadina, prima che un video mostrasse le prodezze della Mancini.



“Grazie per quello che fai e per come porti il nome di Verucchio nel mondo. Già Nel 2015 hai partecipato agli Special Olympics di Los Angeles e nel 2019 hai collezionato tre medaglie d’oro (alle parallele, nel corpo libero e nell’All Around) e una d’argento (nella trave) in quelli di Abu Dhabi. Complimenti di cuore” le ha ricordato Urbinati.



Emozionata, con al fianco la presidentessa dello Special Olympics San Marino Barbara Frisoni, Melissa Mancini ha quindi contraccambiato: “Grazie a tutti e alla Barbara, sempre eccezionale: mi aiuta sempre e mi sta vicina. Continuiamo ad andare avanti con il nostro team sempre così forti”.