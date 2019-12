Bellaria Igea Marina, conto alla rovescia all'Isola dei Platani per gli eventi del capodanno

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 11:42 - 30 Dicembre 2019

Moka Club.

Tutto pronto per la grande festa di Capodanno che Fondazione Verdeblu e Amministrazione Comunale hanno organizzato quest’anno lungo il centro di Bellaria: Isola dei Platani che nella notte di martedì 31 dicembre si trasformerà così in un enorme contenitore musicale, con una proposta di intrattenimento davvero per tutti i gusti.



La location da non perdere per i più piccoli sarà piazza Matteotti: protagonisti gli idoli dei bambini, Bing e gli youtuber Dinsieme, accolti in una grande tensostruttura di 10 metri per 6. Spostandosi lungo l’Isola dei Platani si troveranno poi le esibizioni di Giorgio Vanni, interprete di tante sigle di successo dei cartoni animati più amati, anticipato dallo show delle cartoon band Flotta di Vega e Supertele Cartoon; poi ancora il tributo ai Queen con la cover band Magic Queen all’intersezione con via Dante e una consolle alta sei metri all’altezza di via Mar Tirreno dedicata alla musica commerciale. Tra l’intersezione con la via Pascoli e piazzetta Fellini, si esibiranno i Moka Club e i dj Molella, Teo Mandrelli e Andrea Mattei, senza dimenticare un originale dj set ospitato dentro un food truck; infine, il concerto di Sergio Casabianca in prossimità della stazione di Bellaria.



Gli orari.



Già dalle 20.00, via all’intrattenimento dedicato ai più piccoli. Un vero e proprio Capodanno dei bambini in piazza Matteotti, con gli youtuber protagonisti dalle 20.30; alla stessa ora farà la sua comparsa Bing, nella prima di quattro uscite da mezz’ora l’una. In tutti gli altri palchi distribuiti lungo viale Paolo Guidi, casse accese dalle 22.30 e di lì a breve inizio dei concerti.