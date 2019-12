FOTO. Riccione: in migliaia infiammano Piazzale Ceccarini per Emma e Mahmood

Attualità

Riccione

| 11:30 - 30 Dicembre 2019

Emma e Mahmood in Piazzale Ceccarini.

Si è acceso ufficialmente il Capodanno di Riccione con il live di Emma Marrone e Mahmood. Lo show in Piazzale Ceccarini era previsto per le 16 e 30, ma i fan già dalla mattinata hanno sfidato il freddo per guadagnarsi un posto in prima fila e ieri sera (domenica 29 gennaio) erano in migliaia. Il colpo d’occhio era davvero notevole, un pubblico esteso fino a viale Dante e nelle vie laterali. Pubblico che è esploso all’entrata di Mahmood, uno show breve, ma intenso, il giovane si è esibito con i suoi cavalli di battaglia da Remo a Barrio fino a Soldi, il brano che lo ha portato alla vittoria al Festival di Sanremo. L’entusiasmo della piazza è salito man mano fino all’entrata di Emma: esplosiva, bella e "stilosissima" in look vintage (in pelliccia rigorosamente eco e ci ha tenuto a specificarlo, e jeans a palazzo stile anni '60) ha cantato, ballato, stretto le mani del pubblico senza mai fermarsi, mostrando la sua innata grinta: tra i brani Io sono bella e Stupida allegria.



“E’ stata un’inaugurazione in grande stile – afferma l’assessore al Turismo Stefano Caldari - un ringraziamento va alle Forze dell’Ordine che hanno permesso alle migliaia di visitatori arrivati per il live di Deejay On Ice di festeggiare in assoluta sicurezza e tranquillità”.



(M.A.C.)