Misano, terminati i lavori alla Villa del Bianco nei tempi previsti

Attualità

Misano Adriatico

| 11:26 - 30 Dicembre 2019

Villa del Bianco.

Sono terminati nei due mesi previsti i lavori di rifacimento della copertura del tetto della Villa Del Bianco, la struttura di proprietà della omonima Fondazione che, attraverso il Comune di Misano, ospita i progetti sociali delle Associazioni “Io Centro” e “Rimini Autismo”.



I lavori, in accordo con la Soprintendenza, si sono resi necessari a causa dell’ammaloramento del manto di copertura che causava infiltrazioni d’acqua ai piani sottostanti. Nell’occasione dei lavori al tetto il Comune di Misano ha deciso inoltre di ristrutturare l’impianto di riscaldamento, sostituendone diverse parti, in particolare la caldaia e la canna fumaria. Entrambi i lavori hanno contribuito a migliorare l’efficienza energetica dell’edificio.







L’investimento di 70.000 euro è finanziato da tre fonti: 20.000 euro a cura del Comune di Misano che ha anche redatto il progetto e la direzione lavori, 25.000 euro dalla Fondazione Agricola Del Bianco e 25.000 dal Centro Anziani Del Bianco.







“Il programma di intervento su questo storico immobile – commenta la Vicesindaca Maria Elena Malpassi - procede ora nella direzione di ripristinarne la configurazione storica e di renderlo sempre più funzionale alle preziose attività sociali che ospita. Nei prossimi mesi sarà inoltre demolito il fabbricato accostato alla Villa nei decenni scorsi, l’ex Messicano, ora divenuto inagibile. Ciò restituirà a Villa Del Bianco la sua corte. Successivamente, in un’area limitrofa, sarà realizzata una nuova struttura che potrà ospitare le attività del Centro Giovani e del quartiere”.