Cronaca

Rimini

| 11:01 - 30 Dicembre 2019

Vigili del fuoco in azione.

Un camper è andato a fuoco nella notte tra domenica e lunedì a Rimini. L'incendio, le cui cause sono ancora al vaglio, è scoppiato verso le 3.30 di notte in via Tina di Lorenzo angolo via Ristori. Grande paura per un uomo che stava dormendo all'interno del camper e che è,

fortunatamente, riuscito a scappare. Sul posto presenti i Vigili del Fuoco e la Polizia. Il camper è andato completamente distrutto e anche alcune auto nelle vicinanze hanno subito dei leggeri danni.