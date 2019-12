San Giovanni in Marignano entra nella Centrale Unica di Committenza dell'Unione Valconca

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 10:49 - 30 Dicembre 2019

La Presidente dell’Unione Elena Castellari.

Il Consiglio dell’Unione Valconca approva la convenzione per l’adesione alla Centrale Unica di Committenza (CUC) da parte di San Giovanni in Marignano.

Passaggio propedeutico a quest’ultimo atto è stata l’approvazione della convenzione per l’adesione alla Centrale Unica di Committenza di Comune o Ente non facente parte dell’Unione, qual è appunto nel caso specifico San Giovanni in Marignano.



“Il sì espresso dal Consiglio all’ingresso nella CUC del Comune di San Giovanni in Marignano - dice la Presidente dell’Unione, Elena Castellari - oltre ad essere motivo di grande soddisfazione e riconoscimento per il lavoro svolto, più che egregiamente, nei primi cinque anni di operatività dalla Centrale Unica di Committenza, vuole sottolineare ancora una volta come la costituzione di una moderna funzione di governance nel settore dei contratti pubblici, coincida con gli obiettivi di dotare le Amministrazioni locali degli strumenti utili a raggiungere obiettivi unitari. E ciò nel pieno rispetto dei principi di legalità, economicità ed efficienza; senza portare a sovrapposizioni e mantenendo quindi integre le rispettive competenze. Rafforzando infine il ruolo dell’Unione nel contesto amministrativo di riferimento”.







Rientrano nell’oggetto della convenzione, tutte le gare per i lavori pubblici con importi superiori ai 150mila euro nonché le forniture di beni per importi oltre i 40mila euro, svolgendo l’Unione le procedure - interamente telematiche - previste dal codice dei contratti. La divisione dei compiti in base alla convezione deliberata può essere sintetizzata in quattro fasi: le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione rimangono in capo al Comune di San Giovanni; la fase di scelta/individuazione del contraente sarà d’ora in poi in capo alla CUC dell’Unione.



Il Comune di San Giovanni potrà comunque continuare ad acquisire in modo autonomo beni e servizi anche attraverso altri strumenti elettronici già disponibili.





La convenzione tra l’Unione della Valconca ed il Comune di San Giovanni, avrà validità fino al 31 dicembre 2024 con decorrenza dal 1° gennaio 2020.