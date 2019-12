Cattolica, serata piccante finisce in lite: denunciato operaio

Cronaca

Ha concordato una prestazione con due prostitute ma tutto è finito in lite. Protagonisti della vicenda, successa circa una settimana fa, un uomo residente a Cattolica e due escort da lui contattate. Come riportano i quotidiani locali, l'uomo ha portato le due ragazze nella casa che condivide con i genitori e le ha pagate prima della prestazione. Qualcosa non ha funzionato come avrebbe dovuto da parte del cliente che ha poi preteso la restituzione della cifra. Al rifiuto delle ragazze ne è nata una lite violenta e sono volati anche dei pugni. Una delle prostitute ha chiamato i Carabinieri che, una volta sul posto, hanno ricostruito la vicenda denunciando il giovane per lesioni.