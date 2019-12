Tennis: Galvani, Picchione ed Acquaroli in semifinale nell’Open del Tc Riccione

Sport

Riccione

| 19:29 - 29 Dicembre 2019

Serafini e Galvani.



Stefano Galvani, Andrea Picchione e Gianluca Acquaroli sono stati i primi tre giocatori ad approdare in semifinale nel torneo nazionale Open del Tennis Club Riccione, il 1° memorial “Piero Serafini” (3.000 euro di montepremi). Galvani ha corso qualche rischio, ma ha rispettato le indicazioni del seeding, che lo accreditano della prima testa di serie nel torneo riccionese. Il maestro del Tc Valmarecchia, ex davisman, ha vinto un match molto impegnativo contro l’Under 18 riccionese Marcello Serafini, uno dei più interessanti talenti emergenti, portacolori del Ct Sinalunga. Galvani l’ha spuntata per un soffio al tie-break del 3°, seguito in semifinale da un giocatore solido come il toscano Gianluca Acquaroli (Ct Pontedera) che ha eliminato il bellariese Alessandro Canini (Tennis Viserba). In serata ha raggiunto le semifinali anche il lanciatissimo Andrea Picchione: l’allievo della San Marino Tennis Academy ha battuto in due set il riminese Manuel Mazza (Tc Viserba), confermando i notevoli progressi tecnici effettuati sotto la guida di coach Giorgio Galimberti sul Titano. Chiusura del programma questa sera con Daniele Bracciali (2.2, n.2) che ha affrontato il giovane ravennate Michele Vianello (2.4, n.7).

Ottavi: Gianluca Acquaroli (2.3, n.4)-Federico Ruggeri (2.5) 6-2, 6-1. Quarti: Acquaroli-Alessandro Canini (2.4) 6-4, 6-2, Stefano Galvani (2.2, n.1)-Marcello Serafini (2.4, n.8) 6-4, 4-6, 7-6, Andrea Picchione (2.4, n.6)-Manuel Mazza (2.3, n.3) 7-6, 6-2.

Domani (lunedì) le semifinali alle 15 ed alle 17.