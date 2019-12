Elezioni regionali: i candidati riminesi de "Il popolo della famiglia"

Attualità

Rimini

| 17:21 - 29 Dicembre 2019

Alessandro Margiotta.

“Il Popolo della Famiglia – Cambiamo! - Insieme per l’Emilia-Romagna” ha presentato il proprio simbolo e i propri candidati nella circoscrizione di Rimini: Alessandro Margiotta, residente a Rimini, medico geriatra presso Ausl della Romagna; Rosalia Penserini, residente a Riccione, agente immobiliare; Andrea Migani, residente a San Clemente, imprenditore; Francine Gambaro, residente a Faenza, architetto. La lista è a sostegno del candidato governatore Lucia Borgonzoni alle prossime elezioni regionali del 26 gennaio.



“Porteremo con forza un insieme di proposte per affermare un principio su tutti: la libertà di scelta dei genitori e il loro primato educativo rispetto a qualsiasi entità burocraticoamministrativa. L’obbligo dell’asilo nido “gratuito” per i bimbi fino a tre anni proposto da Bonaccini è quanto di più sbagliato si possa immaginare: la Regione Emilia-Romagna, piuttosto, dovrà lasciare i soldi in tasca alle famiglie e far sì che siano loro a decidere come educare i loro figli e quali servizi scegliere, compreso il riconoscimento di una vera e propria indennità di maternità per le mamme che decidono di seguire i loro figli a tempo pieno”, come ha fatto uno dei nostri candidati a Rimini, dichiara De Carli, Coordinatore Nazionale Alta Italia del Popolo della Famiglia.