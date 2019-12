Addio a Roberto Leurini: scompare a 73 anni il presidente della Dolciaria Rovelli

Attualità

Morciano di Romagna

| 14:04 - 29 Dicembre 2019

Roberto Leurini (foto da Facebook).

Una scomparsa improvvisa che ha profondamente scosso e addolorato parenti, amici e conoscenti. Roberto Leurini, presidente e amministratore unico della Dolciaria Rovelli di Montefiore Conca, ha perso la vita a 73 anni. Il funerale sarà celebrato nella Chiesa di Morciano alle 15 di martedì 31 dicembre. Originario di Gemmano, Leurini si trasferì Morciano e da 47 anni ricopriva il ruolo di amministratore della nota azienda produttrice di praline di cioccolata, uova di Pasqua e boeri, fondata 62 anni fa dal suocero di Roberto, Antonio Rovelli, e dal cognato Giuseppe Ferroni. La Dolciaria Rovelli è un'azienda a conduzione familiare (con le famiglie Leurini e Ferroni a capo) che ha raggiunto un fatturato annuo di 10 milioni di euro e che dà lavoro a una quarantina di persone più le decine di lavoratori stagionali. Nel 2017, in occasione del sessantenario dalla nascita, aveva inaugurato il nuovo stabilimento. Su Facebook il ricordo del sindaco di Gemmano Riziero Santi: "Una persona squisita e generosa. Roberto era originario di Gemmano e molto legato ai valori del territorio. E' stato lui a volere e a sponsorizzare le gigantografie affisse nel centro storico che ricordano la distruzione della 2ª guerra mondiale. Grazie Roberto. Riposa in pace". La redazione di altarimini.it si unisce alle cordoglio per la scomparsa di Roberto Leurini.