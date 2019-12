Festa di capodanno in piazza a Pennabilli, con musica e il grande braciere

Eventi

Pennabilli

29 Dicembre 2019

Suggestive luminarie natalizie a Pennabilli.

Torna per il ventottesimo anno consecutivo il capodanno di Pennabilli. Appuntamento martedì 31 dicembre in Piazza Vittorio Emanuele II .“Pennabilli, è bello se puoi arrivare in un posto dove trovi te stesso”

Questa la frase che Tonino Guerra ha dedicato al paese e che l’Associazione Pro Loco di Pennabilli ha reso concreta con scritte luminose che decorano via Roma, come vere e proprie parole sospese che aprono l’anno nuovo e resteranno appese per tutto il 2020, l’anno dedicato al centenario dalla nascita del poeta. Le scritte accompagnano calorosamente le persone che, lasciati i propri cenoni, si riverseranno assieme ai familiari e agli amici in Piazza Vittorio Emanuele II dove, al sopraggiungere della mezzanotte, inizierà la festa più lunga dell’anno.

Il conto alla rovescia verrà proiettato sulla facciata del Palazzo della Ragione .Vengono stappati gli spumanti e si alzano i calici in un tintinnare di bicchieri. Il grande braciere riscalderà la piazza e inaugurerà l’anno nuovo bruciando simbolicamente gli eventi passati e i brutti ricordi. In occasione del capodanno saranno vietati i botti, come da ordinanza del sindaco Giannini, ma ci sarà uno spettacolo colorato di fuochi d'artificio. In piazza, lo “Chalet natalizio” si trasformerà in “Chalet bar” e sarà aperto tutta la notte. L’Orto dei frutti dimenticati si trasformerà con “Scal on Mars” e il suo “Lost Fruits Garden Party”, mentre in tutto il centro storico prenderanno vita feste diffuse in altri luoghi al coperto e nei locali, per la notte più lunga dell’anno.