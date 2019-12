Galà di fine anno della ginnastica Riccione: presenti 500 atleti e 1.500 persone

Sport

Riccione

| 13:05 - 29 Dicembre 2019

Il galà al Play Hall di Riccione.

Un fine anno da tutto esaurito per la Asd Ginnastica Riccione che si è ritrovata al Play Hall di Riccione per il Galà “Babbo Natale, portami con te”. Più di 1.500 persone si sono date appuntamento sulle tribune del palazzetto riccionese per assistere al Galà di fine anno che ha visto riunite le tre sezioni della Ginnastica Riccione, artistica, ritmica e acrobatica. Oltre 500 piccoli e grandi atleti, dai bimbi che frequentano i corsi di base agli agonisti, fino alla squadra Master della Ritmica e i tessuti aerei, si sono alternati nelle esibizioni e negli spettacoli. L’affluenza da capogiro e i saluti dell’assessore allo Sport, Stefano Caldari, hanno reso ancora più magica questa grande festa degli auguri a cui hanno partecipato anche l’assessore Alessandra Battarra e molti esponenti politici locali, sia di governo che di opposizione.



“Un grande orgoglio vedere un palazzetto così pieno di persone e di passione – dice il presidente della Asd Ginnastica Riccione, Francesco Poesio -. E’ stata la ciliegina sulla torta dopo un anno importante che ci ha visti crescere ancora di più in termini di numeri e risultati. Solo per ricordarne alcuni, il premio come miglior coreografia vinto dall’ATR ad Assisi, la crescita della sezione Ritmica e la storica promozione in serie B della sezione Artistica femminile. La Ginnastica Riccione oggi si colloca tra le migliori società di Ginnastica in Italia per organizzazione, strutture, attrezzature e progetti, il tutto grazie ad un attento team di collaboratori che mi supporta e che lavora con grande passione e professionalità. Colgo l’occasione per porgere gli auguri a tutti gli appassionati di ginnastica e di sport e a tutti i miei colleghi delle altre associazioni sportive di Riccione per un grande 2020”.