Riccione, ai Giardini dell’Alba il capodanno si festeggia con i My Little Pony

Eventi

Riccione

| 12:11 - 29 Dicembre 2019

My Little Pony.

Conto alla rovescia a Riccione Alba per un “Capodanno Ponico”: si comincia lunedì 30 dicembre, i My Little Pony voleranno ai Giardini dell’Alba, in viale Dante, per festeggiare un finale d’anno pieno di magia.

Si parte alle ore 15.00 con giochi, laboratori e tante sorprese. Da non perdere l’ area gioca e colora, decorazione bacchette magiche e laboratori Unicorno, Play and Fun area, un'area di gioco libero in cui si potrà modellare formine e dolcetti natalizi in pasta di zucchero e in Play-Doh.

E ancora il corner make up & hdove potersi truccare e pettinare come delle vere Pony pronte per le feste e Area photo shooting dove farsi scattare una foto con accessori natalizi.

Alle 16.30 e alle 17.30 sarà possibile incontrare Pinkie Pie e Rainbow Dash, scattare con loro una fotografia e scatenarsi in una magica Xmas Dance per festeggiare il nuovo anno. Mandando un'email con oggetto "MLP Riccione Alba” a mlp@leftloop.com i partecipanti potranno ritirare un gadget durante l'evento.

L'evento, ad ingresso gratuito, è organizzato dall'Associazione Riccione Alba con il patrocinio del Comune di Riccione.



https://facebook.com/events/2638844312902389/?ti=ia