Calcio Promozione, il Gabicce Gradara rinforza la difesa con Riccardo Fulvi

Gabicce Mare

| 11:19 - 29 Dicembre 2019

Il difensore Riccardo Fulvi.

Il Gabicce Gradara si rinforza. Sarà tesserato nelle prossime ore il difensore laterale Riccardo Fulvi, classe 1998 (compie 22 anni il primo gennaio), alto 1,79. Si tratta di un ragazzo di Gabicce, cresciuto nel club locale prima di approdare nei settori giovanili del Rimini prima e del Santarcangelo poi. Nel club gialloblu ha militato nelle formazioni Giovanissimi, Allievi e Berretti e nell'ultima stagione a Santarcangelo per un periodo ha fatto parte anche della rosa della prima squadra partecipando a stage con la Nazionale Under 19 di LegaPro. Dal 2016 al 2018 ha vestito la maglia della Savignanese in Eccellenza: nella seconda stagione ha vinto il campionato salendo in serie D. Poi ha appeso le scarpe al chiodo. Ora il richiamo del campo ha preso il sopravvento. Da un paio di settimane si allena con la squadra di Scardovi ed ora la società lo vuole inserire nei ranghi aggiungendo una pedina preziosa al suo scacchiere.

“Quello di Riccardo è un ritorno a casa – dice il direttore sportivo del Gabicce Gradara Gabriele Magi – che ci fa molto piacere per la qualità umane e tecniche del ragazzo che del resto inseguivamo da tempo. Ci potrà dare un aiuto importante nella seconda parte di stagione e contiamo che possa restare con noi anche in futuro”.

Da parte sua il tecnico Massimo Scardovi spende belle parole: ‘Fulvi è un terzino destro, ma all’occorrenza può giocare al centro come ha fatto in passato e sulla fascia sinistra pur essendo un destro – spiega il tecnico – Fisicamente non ha la stazza di Passeri o Sabattini, ma è ben strutturato, ha tecnica che gli permette di proporsi in fase offensiva, e velocità e nello stesso tempo è esplosivo: nel breve è difficile superarlo. Ha avuto un buon impatto, gli manca il ritmo partita, ma il suo contributo sarà importante nel girone di ritorno”.

Lunedì alle ore 15 il Gabicce Gradara giocherà una partita amichevole allo stadio Magi contro la Berretti del Rimini allenata da Giordano Cinquetti.