Le previsioni meteo per San Silvestro e Capodanno: un po' di freddo, ma tempo stabile

| 11:09 - 29 Dicembre 2019

Il porto di Rimini immortalato ieri, sabato 28 dicembre (foto Centro Meteo Emilia Romagna).

E' stata confermata la tendenza meteo per il capodanno: sarà freddo nelle ore notturne e di prima mattina, ma non ci saranno né piogge né nevicate, e ci saranno condizioni di sostanziale stabilità. Intanto oggi (domenica 29 dicembre) le temperature minime sono scese in tutto il territorio, con valori sottozero nelle aree di pianura interna, mentre sulla costa valori di qualche grado sopra lo zero (spicca il +3,1 di Riccione e il +3,7 di Cattolica). Minime che saliranno leggermente però in occasione del passaggio tra il 2019 e il 2020.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 29/12/2019 ore 10:30





Lunedì 30 Dicembre





Martedì 31 Dicembre, S.Silvestro





Mercoledì 1 Gennaio 2020, Capodanno



In prevalenza sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sui rilievi.assenti.in diminuzione nei valori minimi, compresi tra -1°C e +1°C, stazionarie nei valori massimi, compresi tra +5°C e +7°C.deboli dai quadranti settentrionali.poco mosso sotto costa, mosso al largo.molto alta.Nuvolosità variabile per gran parte della giornata, con maggiori schiarite al mattino.assenti.in lieve diminuzione nei valori minimi, compresi tra -2°C e 0°C, in lieve aumento nei valori massimi compresi tra +7°C e +9°C.deboli da Ovest/Nord-Ovest.poco mosso.alta.sereno o poco nuvoloso.assenti.in lieve aumento nei valori minimi, compresi tra 0°C e +2°C, stazionarie nei valori massimi, compresi tra +7°C e +9°C.deboli da Nord-Ovest in mattinata, in rotazione nelle ore pomeridiane da Est.quasi calmo.alta.Anche la seconda parte di settimana trascorrerà all’insegna di tempo stabile ed in prevalenza soleggiato. Rimane da valutare un possibile nuovo afflusso di correnti fredde dai Balcani a ridosso del fine settimana, tuttavia la distanza impone ancora cautela nell’analizzare la dinamica.Lo staff di www.centrometeoemiliaromagna.com augura a tutti i lettori di AltaRimini e a tutti coloro che seguono le nostre previsioni, i migliori auguri per un sereno 2020.Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook