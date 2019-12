Serata di gala, premiate le finaliste e vincitrici del concorso Belle d'Estate 2019

Attualità

Repubblica San Marino

| 19:32 - 28 Dicembre 2019

Foto Ballante.

Una bellissima serata di gala, organizzata dall'Agenzia Flavio Group di Flavio Albertini di San Marino, al ristorante Cinque Vie, per premiare le finaliste del Concorso di Bellezza "Belle D'Estate" 2019.

Hanno partecipato alla serata le 6 finaliste in base alle fasce d'età, oltre alle vincitrici già proclamate nell'ultima finale.

Dopo una ricca cena a base di pesce, magistralmente servita dallo staff del ristorante "Cinque Vie" a Falciano di San Marino, il Patron del Concorso ha fatto una breve sfilata delle finaliste per rievocare il concorso ed assegnare le fasce conquistate.

Per la Cat. 40enni Sabina Ciavatta; per le 50enni alla toscana trapianata a Verucchio, Marisa Molinelli; per la categoria oltre 50 anni Adriana Biacco e Cristina Corsini, per la categoria 60enni a Maria Paola Vannucci.

Ha presentato la serata la cattolichina Letizia Vincenzetti. Ospiti della serata la psicologa siciliana Raffaella Condello ed il sammarinese Enrico Maggiorani che ha mostrato alle Miss finaliste la sua auto targata SPOSI mettendola a disposizione per eventuali matrimoni delle finaliste. Al termine della serata, Flavio Albertini, patron del concorso Belle D'Estate, ha consegnato gli assegni alle due vincitrici assolute per effettuare un viaggio all'estero e alle altre finaliste, cesti natalizi e stelle di Natale.

Ballante