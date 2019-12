Il Parco Oltremare di Riccione festeggia gli undici anni del delfino Mia

Attualità

Riccione

| 16:45 - 28 Dicembre 2019

I festeggiamenti per l'undicesimo compleanno di Mia.

Si chiude con una maxi festa di compleanno l’ultimo fine settimana del 2019 sulla collina di Riccione. A compiere gli anni è la delfina Mia, la più giovane del gruppo di tursiopi femmine della Laguna di Ulisse. Per lei gli addestratori hanno preparato una torta speciale: rossa a tre piani, con tanto di alberello di Natale, naturalmente salata. Una torta di ben 2 kg con il suo pesce preferito: sardine e capelin. La sorpresa è arrivata questa mattina (28 dicembre) nella Laguna di Ulisse, subito dopo l’appuntamento più amato dal pubblico ‘Delfini – lo spettacolo della natura’.



Mia è arrivata a Riccione nel 2017. Nata in ambiente controllato, proviene dall’Acquario di Genova. La splendida femmina, in super forma, pesa 150 kg ed è lunga 2,50 metri. Dal momento del suo arrivo la delfina si è subito integrata con il gruppo sociale degli altri tursiopi, sotto l’attento monitoraggio dello staff medico-veterinario e degli addestratori. Socievole e curiosa, Mia ha instaurato un rapporto speciale con Cleo e Pelé (la ‘nonna’ delfina di 55 anni, la più longeva d’Europa) ma il suo migliore amico è il cucciolo Taras. Durante i festeggiamenti di questa mattina è stato coinvolto anche il pubblico, tra canzoni, tuffi e coccole.



Per conoscere Mia basta recarsi a Oltremare. Il parco resta aperto per queste festività tutti i giorni fino al 6 gennaio, dalle 10 alle 17.30, anche in caso di pioggia.



Ad accogliere gli ospiti nel Family Experience Park in questi giorni di vacanze natalizie ci sarà Santa Claus. Babbo Natale incontrerà tutti i piccoli ospiti insieme alla mascotte Ulisse, per scambiare abbracci, consegnare dolcetti e fare belle foto ricordo. Accanto al grande albero di 5 metri d’altezza che si innalza nella piazza centrale e al falò, ogni giorno spazio ai laboratori creativi (per 30 bimbi a giornata) nella Bottega del Natale. Tutti al lavoro per realizzare la propria ‘Sfera dei sogni’ e portarsela a casa.



All’Oltremare Theatre è in programma un divertente film d’animazione natalizio. Al Mulino del Gufo, falchi, poiane, aquile e gufi insieme alle falconiere stupiscono il pubblico con il ‘Volo dei Rapaci versione Christmas’. Si può infine far visita alla Fattoria, addobbata a festa, e all’area Australia Experience tra wallaby e animali dell’aia.

Oltremare fa poi un regalo al pubblico e all’ambiente: nelle giornate di apertura, al punto food Capperi, lo staff eliminerà cannucce e coperchi di plastica ai bicchieri consegnati alla clientela.



Promo Natale



Per tutto il periodo d’apertura invernale, Oltremare offre l’paganti tariffa intera. La pallina può essere realizzata anche con materiali di recupero: le più belle e curiose verranno pubblicate sui profili social di Oltremare.