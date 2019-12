Villa Verucchio: ladri forzano finestra di un'abitazione, ma il colpo fallisce

Cronaca

13:42 - 28 Dicembre 2019

I Carabinieri impegnati in controlli a Villa Verucchio (foto di copertina), Pietracuta e Poggio Torriana.



I Carabinieri di Villa Verucchio e dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Novafeltria hanno sventato un furto in un'abitazione nella tarda serata di ieri (venerdì 27 dicembre). Durante i servizi di pattugliamento del territorio, sono entrati in una via laterale del centro di Villa Verucchio e hanno messo in fuga due uomini che erano entrati in un'abitazione dopo aver forzato una finestra posta nel lato posteriore della casa. I malviventi, vestiti di scuro e con il cappuccio alzato, sono scappati a piedi nei campi attigui, facendo perdere le loro tracce.



Oltre ai controlli per prevenire i furti, le pattuglie dell'Arma hanno anche effettuato numerosi posti di controllo alla circolazione stradale lungo le principali vie di comunicazione, sia urbane che periferiche. In totale i Carabinieri hanno controllato 47 persone e 31 automezzi.



"I servizi dei carabinieri della Compagnia di Novafeltria, finalizzata alla prevenzione dei reati ed alla sicurezza stradale, proseguiranno anche nei prossimi giorni, soprattutto durante questi giorni di festa, lungo le arterie stradali di maggiore percorrenza", si legge in una nota dell'Arma.