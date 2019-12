Cronaca

Rimini

| 13:34 - 28 Dicembre 2019

Calano le violenze sessuali denunciate nel riminese.

Nel 2019 sono state denunciate all'Arma dei Carabinieri 29 violenze sessuali, in calo del 40% rispetto al 2018 (48). I casi di maltrattamenti in famiglia denunciati scendono da 24 a 19, crescono le denunce per il reato di atti persecutori: da 13 a 25, quasi il 50% in più. Dodici i divieti di avvicinamento eseguiti dal personale dell'Arma, uno in più del 2018. Nel 2019 sono state 18 persone arrestate per reati attinenti alla violenza di genere (26 nel 2018), 46 le denunce (nel 2018 furono 51).