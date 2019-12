I Carabinieri nelle scuole, per controlli antidroga e attività informative

Cronaca

| 13:17 - 28 Dicembre 2019

Carabinieri nelle scuole di Rimini (foto di repertorio).

Grande attenzione è stata rivolta dai Carabinieri ai più giovani, tramite i servizi antidroga effettuati presso le Scuole della Provincia nell’ambito del Piano “Scuole sicure”. Nel corso del precedente anno scolastico 2018-2019, oltre ad una mirata attività investigativa del NOR di Rimini, i Reparti del Comando Provinciale hanno svolto complessivamente dieci controlli in altrettanti plessi scolastici, oltre ai servizi svolti all'esterno degli edifici, al fine di assicurare la vicinanza del personale dell'Arma agli studenti, come richiesto dai presidi. Nessuno studente è stato trovato con la droga dai Carabinieri, intervneuti per i controlli con le unità cinofile. Sempre sul fronte della legalità sono stati numerosi gli incontri con gli studenti anche sui temi della circolazione stradale, dell’abuso di alcool, sui fenomeni quali la violenza di genere, il bullismo ed il “cyber-crime”.