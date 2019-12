Nel riminese dieci persone arrestate dai Carabinieri o denunciate al giorno

Cronaca

Rimini

| 13:03 - 28 Dicembre 2019

I Carabinieri davanti al Comando Provinciale di Rimini.

Tempo di bilanci per l'Arma dei Carabinieri riminese al termine del 2019. Nell'anno che sta volgendo al termine il Comando Provinciale dei Carabinieri, al comando del Colonnello Giuseppe Sportelli, ha impiegato 24.920 pattuglie, giunendo al controllo di 149.130 persone e di 125.754 mezzi. Secondo i dati forniti dall'Arma, si è registrato un calo complessivo dei reati denunciati ai Carabinieri: da 17.095 del 2018 a 15.554 del 2019. Gli arrestati sono stati 527, le persone denunciate 2956, in pratica dieci persone arrestate o denunciate al giorno. "Si evidenzia che la sola Arma dei Carabinieri, anche grazie alla sua capillare distribuzione sul territorio, ha proceduto per oltre l’80% dei delitti denunciati in Provincia", si legge in una nota del Comando Provinciale dei Carabinieri. Il 60% dei reati denunciati è costituito da quelli predatori, comunque in calo: da 10.310 del 2018 a 8787 nel 2019 (-14,77%).



Le rapine, secondo i dati dell'Arma, sono diminuite del 22%, da 172 del 2018 a 133 di quest’anno e per il 49% di queste sono stati scoperti e denunciati gli autori. Le estorsioni passano da 58 episodi del 2018 a 43 di quest’anno, con il 55% dei responsabili denunciati all’Autorità Giudiziaria. Sono 984 i furti denunciati in abitazione.

Sul fronte della lotta allo spaccio, nel 2019 sono stati 120 gli arresti per spaccio di stupefacenti, 70 le denunce in stato di libertà.





Sicurezza stradale: i dati





E' stato quotidiano l'impegno dei Carabinieri sulle strade del territorio, per garantire la sicurezza stradale degli automobilisti, con l'impiego di quasi 13.000 pattuglie dedicate. Quasi 4300 le contravvenzioni al codice della strada: circa 437 denunce in stato di libertà per guida sotto l’effetto dell’alcool e/o di sostanze stupefacenti, 687 sanzioni per guida di mezzi con revisione scaduta, 268 per guida senza assicurazione R.C.A, oltre 300 per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 359 per eccesso di velocità, 245 per utilizzo del telefono cellulare alla guida e 16 per il mancato uso del casco.