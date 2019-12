Al Cinema Tiberio di Rimini dal Teatro Bolshoi di Mosca "Lo schiaccianoci"

Eventi

Rimini

| 12:44 - 28 Dicembre 2019

Lo schiaccianoci al Cinema Tiberio di Rimini.

Al Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16) domenica 29 dicembre (ore 16 biglietti interi € 12, ridotti € 10) è in programma, in differita dal Teatro Bolshoi di Mosca, il balletto Lo Schiaccianoci, su musiche di Tchaikovsky e coreografie di Youri Grigorovitche e Marius Petipa con Margarita Shrainer (Marie), Semyon Chudin (Lo Schiaccianoci) e Denis Savin (Drosselmeyer).

Una storia senza tempo, tratto dalla fiaba di E.T. Hoffman "Lo Schiaccianoci e il re dei topi" interpretata con garbo dalla prima ballerina Margarita Shrainer, che incarna perfettamente l'innocenza di Marie, e da Semyon Chudin che racchiude un irresistibile Schiaccianoci. Questo classico natalizio accompagna gli spettatori di tutte le età nel suo fantastico viaggio nella vivace musica di Tchaikovsky. È Natale: il mago Drosselmeyer porta in dono una bambola schiaccianoci alla sua figlioccia Marie. A mezzanotte, la bambola prende vita e Marie si ritrova nel mezzo di una battaglia combattuta dal re dei topi. Fortunatamente, Lo Schiaccianoci è determinato ad affrontarlo.

Per informazioni: Cinema Tiberio tel. 328/2571483, biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it. Programma completo su www.cinematiberio.it