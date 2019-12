Gettate nel fiume le transenne, vandali al Ponte di Veucchio

Cronaca

Verucchio

| 09:19 - 28 Dicembre 2019

Qualcuno ha buttato dal ponte le transenne.

Atto vandalico nella notte sul Ponte Verucchio, momentaneamente chiuso al traffico per motivi di sicurezza. Ignoti hanno divelto le transenne che impediscono il transito e le hanno gettate nel fiume. Duro il monito del presidente della Provincia Riziero Santi che invita tutti “ad avere un atteggiamento più responsabile, senza dare pretesti ad atti sconsiderati come questi. Questo è il momento di unire la comunità per un obiettivo comune: il bene comune. Il bene comune in questo momento è il ripristino dell'attraversamento del Marecchia”.



I cittadini stanno reclamando una soluzione alla chiusura del ponte al più presto, dati i notevoli disagi alla viabilità: dopo l'epifania, con la riapertura delle scuole, di ogni attività e industria, c'è il rischio di una Marecchiese congestionata dal traffico, oltre ai disagi per chi deve optare per un tragitto più lungo per raggiungere il posto di lavoro.



Intanto lunedì si riunirà un tavolo tecnico in Regione per una soluzione provvisoria e una soluzione definitiva.