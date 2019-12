Capodanno a San Leo, con spettacolo pirotecnico e balli in piazza Dante

Eventi

San Leo

| 22:58 - 27 Dicembre 2019

Fuochi d'artificio a San Leo.

San Leo festeggia il Capodanno in piazza. Martedì 31 dicembre musica con Margò80 e dj set di Dj Nik fino a tarda notte in piazza Dante, brindisi al palazzo Mediceo. Allo scoccare della mezzanotte spettacolo pirotecnico dalla fortezza, magica coreografia in uno dei borghi più belli di Italia. Per tutta la serata sarà attivo il bar Mediceo. "Consigliamo di anticipare la festa con il cenone che i ristoranti locali hanno appositamente studiato per i propri ospiti proponendo menù a base di prodotti tipici e della migliore tradizione culinaria."; spiega il sindaco Leonardo Bindi. Ingresso libero e navette gratis disponibili​ da e verso il Borgo di San Leo dai capoluoghi limitrofi. Per informazioni: capodannosanleo.it; IAT San Leo 0541 926967 Numero Verde 800 553 800