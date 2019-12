Calcio Promozione: sorpresa, Fulvio Fabiani è il nuovo allenatore del Novafeltria

Sport

Novafeltria

| 21:13 - 27 Dicembre 2019

Fulvio Fabiani.

E' Fulvio Fabiani il nuovo allenatore del Novafeltria Calcio. Il tecnico originario di Mercato Saraceno torna ad allenare e accetta una delle sfide più difficili: conquistare la salvezza in Promozione in una piazza calorosa e ambiziosa. Fabiani in Alta Valmarecchia ha lasciato ottimi ricordi per i campionati di Prima Categoria con Perticara e Nova-Secchiano. Allenatore che cura in modo maniacale i calci piazzati e la preparazione fisica della propria squadra, carattere forte e autorevole, Fabiani si ritrova una squadra da ricostruire nel morale dopo tre sconfitte consecutive e senza Narducci, che si è trasferito nel campionato sammarinese. L'accordo è arrivato nella giornata odierna (venerdì 27 dicembre) e il neo tecnico gialloblu non ha perduto tempo: si è presentato a sorpresa a dirigere l'allenamento (compito che era stato assegnato a Lasagni, tecnico della Juniores e vice del dimissionario Mugellesi).