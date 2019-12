Tennis, il Memorial Serafini nel segno dei romagnoli

Sport

Riccione

| 18:48 - 27 Dicembre 2019

Da sinistra Canini e Crocetti Bernardi.

I giovani romagnoli in grande evidenza nei sedicesimi del torneo nazionale Open del Tennis Club Riccione, il 1° memorial “Piero Serafini” (3.000 euro di montepremi). Passano il turno infatti l’Under 18 riccionese Marcello Serafini (portacolori del Ct Sinalunga), tre giocatori del Tennis Viserba, Francesco Giorgetti, Alberto Bronzetti ed Alessandro Canini, con quest’ultimo che si è imposto nel derby sul ravennate Umberto Crocetti Bernardi, ed Alessandro Dragoni, il talento di Villanova di Bagnacavallo che ha superato il giovane imolese Enrico Baldisserri, campione italiano in carica di doppio Under 16. Da sottolineare che Dragoni da poco tempo si allena alla Ravenna Tennis Academy. Risultati 5° turno: Lorenzo Michele Iftimie (2.4)-Simone Todaro (2.5) 7-5, 6-3, Marcello Serafini (2.4, n.8)-Cristian Harcila (2.7) 6-2, 6-3, Francesco Giorgetti (2.4)-Emanuel Fiorentini (2.4) 6-3, 6-0, Alessandro Canini (2.4)-Umberto Crocetti Bernardi 6-3, 6-2, Alessandro Dragoni (2.4)-Umberto Baldisserri (2.5) 6-4, 6-7, 6-2. Ottavi di finale anche per Alberto Bronzetti (2.4).

Domani dalle 12 ottavi di finale, con l’esordio delle prime due teste di serie, nell’ordine i 2.2 Stefano Galvani e Daniele Bracciali.