Calcio Promozione: Pietracuta, arriva il 2002 Contadini. Acquistato Evaristi a titolo definitivo

Pietracuta di San Leo

| 18:37 - 27 Dicembre 2019

Il neo acquisto del Pietracuta con il ds Sandro Conti.

Un nuovo ingresso e un’importante conferma per il mercato dicembrino del Pietracuta. Pochi ma significativi movimenti nel mercato invernale dei rossoblu, tra i principali protagonisti nel girone D di Promozione. È stato raggiunto l’accordo con la società San Marino Academy per il passaggio alla corte di Mister Fregnani del difensore classe 2002 Andrea Contadini, fino ad ora impegnato nel campionato Juniores Regionale. Prenderà nella rosa del Pietracuta il posto di Pietro Bartolani, diretto al Bellariva Virtus. Il DS Conti in questi giorni è stato però impegnato soprattutto per concludere una trattativa fortemente voluta e finalmente portata a termine: l’acquisizione in via definitiva del cartellino del centrocampista Marco Evaristi dal Cattolica S.M. Su Evaristi, già in rossoblu grazie ad un prestito annuale, la dirigenza rossoblu punta decisamente per vari motivi: dalla giovane età del calciatore alle indiscutibili doti messe in mostra in questa prima fase di campionato, non in ultimo per potenziare la pattuglia dei pietracutesi d.o.c presenti in rosa.



A cura di ufficio stampa Pietracuta Calcio